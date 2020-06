Dakar, 21 juin (APS) – Quatre-vingt pour cent des travaux à exécuter pour la Coupe du monde de football 2022 prévue au Qatar sont déjà achevés, à deux ans et demi du coup d’envoi de la compétition, a annoncé le directeur exécutif du comité d’organisation, Nasser Al Khater.



‘’Toutes les préparations du tournoi, y compris les projets de construction de stades et les autres infrastructures se déroulent conformément au calendrier prévu, malgré la crise actuelle (la pandémie de Covid-19)’’, a-t-il assuré dans une interview avec des médias.



‘’Les préparatifs de la Coupe du monde ont atteint un taux d’exécution de 80%, à plus de deux ans et demi du démarrage de la compétition’’, a précisé Nasser Al Khater, soulignant que l’état d’avancement des travaux confirme la volonté du Qatar de les achever avant la compétition.



Lundi dernier, le comité d’organisation de la Coupe du monde 2022 a réceptionné le stade Education City, le troisième des stades prévus pour la compétition, après celui du Khalifa International Stadium et du stade Al Wakra.



Les autorités du Qatar disent avoir dédié le stade Education City au personnel médical de leur pays et du monde entier prenant part à la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Avant la fin de l’année en cours, malgré la pandémie de coronavirus, deux autres stades seront livrés, selon Nasser Al Khater. Il s’agit du stade Al Rayyan et du stade House.



La capacité d’accueil du stade Education City, de 40.000 places actuellement, sera réduite de moitié, selon le directeur exécutif du comité d’organisation de la Coupe du monde 2022.



Il n’est pas exclu que cette infrastructure sportive soit mise à la disposition de la Fondation du Qatar, pour ses activités en faveur de l’éducation, de l’enseignement et de la science.



Pour la première fois, en 2022, la Coupe du monde de football sera organisée dans un pays du Moyen-Orient. Elle aura lieu du 21 novembre au 22 décembre.