Dakar, 7 juin (APS) - L’Etat sera aux côtés de l’équipe nationale de beach soccer pour lui permettre d’atteindre ses objectifs lors du mondial de la discipline prévu en août prochain en Russie, a assuré lundi le président de la République Macky Sall.

"Je vous fais confiance pour réaliser un autre +dem ba jeekh+ [donner le maximum en wolof], en allant le plus loin possible dans la compétition. Vous êtes sur le toit de l’Afrique. Le toit du monde est à votre portée, et comme d’habitude, l’Etat sera à vos côtés pour vous accompagner et vous aider à l’atteindre", a-t-il promis.

Le président Sall s’exprimait lors de la cérémonie de réception de l’équipe nationale de beach soccer, qui vient de remporter son sixième titre de championne d’Afrique.

"Chers Lions, l’aventure n’est pas finie. La Coupe d’Afrique des nations est entre vos mains. Ne la lâchez pas. La Coupe du monde vous tend les bras. Saisissez-la, car la balle est à nouveau dans votre camp", a lancé Macky Sall aux protégés de l’entraîneur Ngalla Sylla.

Il a félicité le ministre des Sports, Matar Bâ, ainsi que Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de Football, et l’ensemble de leurs équipes pour la bonne organisation de cette Coupe d’Afrique des nations de beach soccer dans la station balnéaire de Saly-Portudal, à environ 80 km de Dakar.

Les Lions ont remporté les trois dernières éditions de la CAN de beach soccer et seront avec les Mambas du Mozambique les représentants africains à la Coupe du monde de la discipline.