Dakar, 17 mai (APS) – L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans qui a bouclé sa préparation ce vendredi par un nul 2-2 après avoir perdu 1-2 contre l’Uruguay, mercredi, va tirer grand profit de ces matchs amicaux, a analysé son entraîneur, Youssouph Dabo, dans un entretien publié sur le site de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



"Nous avons joué des matchs difficiles notamment celui contre l’Uruguay, un adversaire très à l’aise techniquement", a expliqué le technicien. Il signale que c’était compliqué de contenir les attaques placées de l’équipe uruguayenne.



L’équipe du Sénégal a réussi à se rectifier en deuxième période avant de faire un match mieux maîtrisé contre le Panama (2-2), ce vendredi.



"On aurait mérité de gagner mais on encaisse un 2-ème but sur un coup franc vraiment évitable", a relevé le technicien, soulignant que son groupe va beaucoup apprendre au sortir de cette rencontre.



Ces deux matchs vont bonifier le groupe parce qu’il n’avait pas eu à faire face à ce genre de football fait "d’agressivité, de vitesse et de technique", a retenu

le technicien.



Selon Youssouph Dabo, l’équipe du Sénégal doit s’attendre à ce genre de matchs lors de la phase finale de la Coupe du monde.



"Nous devons être plus compacts en resserrant davantage les lignes, je suis sûr qu’ils vont le comprendre", a assuré le jeune technicien, selon qui le groupe Sénégal sera fin prêt pour la compétition prévue du 23 mai au 15 juin.



Le Sénégal, logé dans le groupe A, débutera par Tahiti le 23 mai, puis jouera contre la Colombie, le 26 avant de clôturer sa phase de poule contre le pays hôte, la Pologne.