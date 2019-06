Dakar, 5 juin (APS) - Les équipes du Sénégal et du Mali sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui se déroule en Pologne (23 juin-15 juillet), après leur succès contre le Nigeria et l’Argentine respectivement.





Dans le duel ouest-africain, le Sénégal est venu à bout du

Nigeria 2-1, tandis que le Mali a sorti aux tirs au but (5-4) l’Argentine, une des nations les plus titrées dans cette catégorie.



A la fin des prolongations, les deux équipes étaient à

égalité 2-2.



Le Sénégal sera opposé à la Corée du Sud

en quart de finale, samedi 8 juin. Le Mali va pour sa part jouer l’Italie le vendredi 7 juin.



Les deux équipes du Mali et du Sénégal étaient respectivement championne et vice-championne d’Afrique lors de la CAN U20 2019 jouée en février dernier au Niger.



Les deux sélections étaient également demi-finalistes de la Coupe du monde 2015 jouée en Nouvelle Zélande.



Lors du coup d’envoi de Pologne 2019, quatre nations africaines étaient présentes. Outre le Sénégal et le Mali, il y avait le

Nigeria et l’Afrique du Sud.



SD