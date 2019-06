Dakar, 8 juin (APS) – L’équipe du Sénégal des U20 a été éliminée en quarts de finale de la coupe du monde de la catégorie par la Corée du Sud aux tirs au but, ce samedi.











A la fin des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 3-3.





Le Sénégal avait ouvert la marque par Ousseynou Cavin Diagne. Si les Sud-Coréens ont réussi à égaliser sur penalty en deuxième période, les Lionceaux ont pris l’avantage grâce à un penalty réussi par Ibrahima Niane.





Les Sud-Coréens ont recollé au score dans les dernières minutes des arrêts de jeu et à prendre l’avantage dans les premières minutes des prolongations.





Il a fallu attendre la dernière minute des prolongations pour voir Amadou Ciss égaliser sur une passe en retrait de Lamine Danfa.





Aux tirs au but, les Juniors sénégalais n’ont pas profité des deux premiers tirs au but ratés par les Sud-Coréens puisque Moustapha Mbow, Amadou Dia Ndiaye et Cavin Diagne ont raté les leurs.





L’équipe sud-coréenne quant à elle, avait réussi à transformer ses trois derniers tirs.





SD