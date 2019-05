Dakar, 31 mai (APS) – L’équipe du Sénégal U20, qui a terminé première du groupe A du Mondial de la catégorie avec 7 points, sera opposée pour les hutièmes de finale à celle du Nigeria, 3-ème du groupe D.



Avec quatre points (une victoire, une défaite et un nul), l’équipe nigériane fait partie des quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupe qui ont rejoint les deux premières équipes de chaque poule.







Le match est programmé ce lundi à Lodz, à 18h 30 GMT.



En plus du Sénégal et du Nigeria, le Mali, champion d’Afrique

en titre chez les U20, est le 3-ème pays africain qualifié pour le second tour de cette compétition qui se pursuit actuellement en Pologne (23 mai-15 juin).



Les Aiglons du Mali, battus par les Bleuets de la France (2-3) mais qui comptent quatre points (un nul, une victoire et une défaite), occupent la 2-ème place du groupe E, derrière la France qui a fait carton plein (trois victoires).



L’Afrique du Sud, quant à elle, éliminée après son nul 1-1 ce vendredi contre le Portugal, avait perdu ses deux premiers matchs respectivement contre l’Argentine 2-5 et la Corée du Sud 0-1.



Voici le programme des huitièmes de finale qui démarrent ce dimanche :



Dimanche 2 juin : Italie-Pologne, Colombie-Nouvelle

Zélande.



Lundi 3 juin : Uruguay-Equateur, Ukraine-Panama, Sénégal-Nigeria



Mardi : 4 juin : Japon-Corée du Sud, France-USA,

Argentine-Mali.



