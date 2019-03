Dakar, 5 mars (APS) – L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans jouera contre la Pologne dans un match à guichets fermés lors du Mondial de la catégorie, annonce la Fifa, précisant qu’il ne reste plus de billets à vendre pour les trois premières rencontres du pays hôte de la compétition.



‘’Outre le match d’ouverture et les deux matches de groupe suivants de l’équipe nationale polonaise, les matchs les plus convoités sont la finale à Lodz et la demi-finale qui se disputera le 11 juin à Lublin. Il ne reste plus de billets pour ces matches’’, écrit la Fifa dans un communiqué.



Le Sénégal jouera contre le pays hôte le 29 mai à Lodz pour sa 3-ème sortie dans cette compétition, qui aura lieu du 23 mai au 15 juin.



L’équipe dirigée par Youssouph Dabo démarrera sa compétition par Tahiti le 23 mars à Lublin. Pour sa deuxième sortie, elle aura comme adversaire la Colombie le 26 mars dans le même stade.



Au sujet des billets, la Fifa a indiqué que ‘’les 24 heures suivant le lancement de la phase de prévente Visa pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019, un total de 53 734 billets ont été attribués sur son site officiel, seule plate-forme officielle permettant aux fans de sécuriser leurs billets’’.



La phase de prévente des visas s’est achevée ce mardi midi heures locales.



A compter du 7 mars à 12 h0 GMT, les supporteurs auront la possibilité de demander des billets selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’au jour de la finale, le 15 juin, ajoute le même communiqué.



Dans le même ordre d’idées, la Fifa a lancé ce mardi le processus d’accréditation pour les médias à la coupe du monde des U20.