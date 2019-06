Dakar, 4 juin (APS) - Le sélectionneur des Lionceaux Youssouph Dabo a loué l’état d’esprit général de ses poulains, une bonne ambiance à l’origine de l’adaptation ’’express’’ de l’arrière droit sénégalais de Manchester City Alpha Diounkou en concurrence avec Formose Mendy pour le même poste, ce dernier jouant à fond le jeu malgré tout.



"L’adaptation d’Alpha (Diounkou) a été facilitée par ses coéquipiers’’, a déclaré le technicien sénégalais au sujet de l’arrière droit de Manchester City (Premier League anglaise), nouvellement appelé chez les Lionceaux à la faveur de la Coupe du monde.

Selon Youssouph Dabo, les choses auraient pu être moins faciles pour Diounkou "s’il était dans un groupe compliqué’’.

"S’il s’est bien senti dans ce groupe, c’est aussi surtout et grâce à Formose Mendy qui joue au même poste et qui a joué le jeu de la concurrence", a indiqué Dabo, ajoutant : "Et si vous voyez comment Formose (Mendy) se comporte avec lui, vous comprendrez le pourquoi de son adaptation express".

"C’est tout juste magnifique et extraordinaire", a-t-il dit, saluant "l’insouciance" de ses jeunes joueurs qui selon lui ne calculent pas.

Youssouph Dabo a aussi loué la bonne entente qu’il a notée entre ses attaquants Youssouph Badji et Amadou Dia Ndiaye, qui pourtant sont en concurrence pour le même poste à la pointe de l’attaque.

Le sélectionneur des Lionceaux Youssouph Dabo dit pourtant ne pas être dupe, "les choses pourraient changer’’, surtout que "des gens malintentionnés seront derrière pour essayer de casser cette dynamique", a-t-il relevé.

En attendant, il juge que Alpha Diounkou "est arrivé au bon moment dans une équipe où il y avait peu de concurrence au poste d’arrière droit’’, ce qui fait que le sociétaire de Manchester City et Formose Mendy sont appelés à "se tirer vers le haut".

Le Sénégal, après avoir éliminé (2-1) le Nigeria, attendra le vainqueur du match Japon-Corée du Sud pour connaître son adversaire des quarts de finale.

