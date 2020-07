Dakar, 17 juil (APS) - L’Olympique de Marseille (élite française), dans l’obligation de dégraisser pour renflouer ses caisses, est prêt à accepter un transfert de son arrière droit Bouna Sarr courtisé en Espagne et dont le départ pourrait être comblé par l’arrivée de Moussa Wagué de retour à Barcelone après un prêt non concluant à Nice (France), rapportent des médias.



De retour en Catalogne après avoir passé quelques mois à Nice, le jeune arrière droit sénégalais fait partie des joueurs qui n’entrent plus dans les plans des dirigeants du club espagnol, indiquent les mêmes sources.

L’OM qui cherche à se renforcer sur le côté droit, espère pouvoir le recruter sous forme de prêt. Une perspective qui pourrait arranger toutes les parties d’autant plus que le club phocéen pourrait voir au moins un de ses arrières-droit, Bouna Sarr, partir sous d’autres cieux, précisent-elles.

Courtisé en Espagne, par l’Atletico Madrid et les deux clubs de Séville (FC et Bétis), l’arrière droit de 28 ans n’a pas dit non à la perspective de découvrir la Liga, rapportent les mêmes sources.

Le club phocéen, engagé en Ligue des champions, aura besoin de se renforcer en cas de départ de Bouna Sarr, d’autant qu’il ne lui resterait qu’un seul spécialiste à ce poste, le Japonais Hiroki Sakai.

Or, l’international japonais, 30 ans, est loin d’être une assurance tous risques sans compter que l’OM ne le retiendrait pas en cas d’offres.

D’où la volonté de l’Olympique de Marseille de faire venir Moussa Wagué, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2023.

