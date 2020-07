Dakar, 10 juil (APS) - Transféré récemment du Pau FC au Paris FC, le milieu de terrain sénégalais Moustapha Name va jouer samedi son premier match avec son nouveau club contre Le Havre (Ligue 2), rapporte Le Parisien.

En plus de son premier match, Name, qui a participé à la montée de Pau en Ligue 2 à la fin de la saison 2019-2020, prendra part à l’une des premières rencontres de football avec du public en France, depuis la mi-mars.

"Le Paris FC va disputer ce samedi (18 heures locales) à Caen le 2-ème match avec du public en France depuis le 8 mars et un certain Lille-Lyon", informe le quotidien français.



Le Parisien rappelle que "l’épidémie de Covid-19 était ensuite passée par là mettant les championnats (de football en France) sous cloche avant leur arrêt définitif acté le 28 avril".

Samedi, les autorités françaises ont donné l’autorisation pour la tenue du match Boulogne-sur-Mer (National)-Chambly (Ligue2) à 17h, suivi dimanche de la rencontre Le Havre - Paris FC au stade Océane.

Moustapha Name et ses coéquipiers joueront ce match de préparation devant un public "en nombre limité, à peine 300 personnes au total en comptant les deux équipes, leurs staffs et les officiels".

Pour cette première rencontre amicale, l’entraîneur René Girard compte donner du temps de jeu à l’ensemble de son groupe. Toutefois, Saïd Arab, arrivé du Red Star, ne jouera pas (cheville) ainsi que Richard Sila et Lamine Diaby Fadiga (épaule), incertain, ajoute le même média.

Toujours au sujet du Paris FC, le président du club Pierre Ferracci a annoncé l’arrivée d’un nouvel actionnaire (minoritaire) qui devrait être officialisé d’ici la fin du mois.



"Il s’agit d’une première étape dans le processus d’ouverture du capital où, quoiqu’il arrive, Pierre Ferracci restera majoritaire", poursuit le journal. Il ajoute que "depuis plusieurs mois, le président parisien a rencontré de nombreux investisseurs, y compris étrangers".

Grâce aux nouvelles ressources, le budget de 14,5 millions d’euros (9.513.413.423 francs) de la saison 2019-2020 sera revu à la hausse, avec comme objectif "la montée en Ligue 1 d’ici 2-3 ans".

Agé de 25 ans, Name, qui a remporté en septembre dernier le tournoi WAFU avec le Sénégal, a signé un contrat de trois ans en faveur du Paris FC, le 29 juin dernier.

Dans le championnat sénégalais, il a joué à l’AS Douanes, avant de signer pour le Pau FC (National 1), qu’il a aidé à gagner le titre en D3 française et à monter en Ligue 2.