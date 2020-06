Dakar, 27 juin (APS) – Moustapha Name, le milieu de terrain sénégalais du Pau FC, a signé un contrat de trois saisons en faveur du Paris FC, club de ligue 2 française, annonce le site du club.



’’Le club de la capitale enregistre l’arrivée du milieu de terrain axial Moustapha Name 25 ans en provenance du Pau FC. Le Sénégalais a signé un contrat de trois ans’’, précise le site officiel du club français.



Name avait rejoint le Pau FC en 2018 en provenance de l’AS Douanes.



En France, il a joué deux saisons en National avec le Pau FC qui est pourtant promu à la fin de la saison qui vient de s’achever en Ligue 2 française.



Sur le site du club français, il a exprimé ’’une grande fierté’’ mais aussi un ’’soulagement’’. ’’Les discussions avaient débuté il y a déjà un an mais cela n’était pas possible à l’époque’’, a dit le natif de Dakar qui a remporté en octobre dernier le tournoi de la WAFU avec l’équipe du Sénégal.



’’Et puis cet hiver, le club était en bonne position pour monter et je me devais de terminer ma mission’’, a ajouté le milieu de terrain, international, rappelant que le Paris FC n’a jamais renoncé à la volonté de le faire signer.



’’J’avais différentes propositions mais le projet du Paris FC m’a vraiment convaincu’’, a-t-il dit espérant y découvrir un nouveau championnat.



Name assure n’avoir ’’aucune appréhension’’ et qu’au contraire, il a ’’vraiment hâte de démarrer cette nouvelle aventure et rendre la confiance que le Paris FC’’ lui donne.



La saison dernière, Name avait joué 28 matchs et marqué cinq buts.



SD/OID