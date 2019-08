Louga, 28 août (APS) - Le président du club de football ECO Dakar, Douta Ibra Mbaye, a invité, mardi à Louga, les autorités dakaroises à appuyer son équipe qualifiée pour les huitièmes de finales des phases nationales sportives et culturelles.

"Je lance un appel à toutes les autorités de la région de Dakar notamment les autorités de la banlieue pour qu’elles nous appuient. Nous leur avons envoyé des courriers [restés] sans réponses. Les autres ASC qui participent à ce tournoi ont reçu des subventions de leurs autorités locales’’, a-t-il dit.

M. Mbaye s’exprimait au terme du match nul contre Diamono de Louga (0-0) qui a qualifié son équipe en huitième de finales des phases nationales sportives et culturelles.

"Nous avons eu quelques appuis des autorités, mais c’est très faible. Nous sommes venus avec nos propres moyens’’, a-t-il fait savoir.

Son équipe qui joue une finale zonale, départementale, ’’est l’une des deux meilleures équipes de Dakar", a t-il dit, ajoutant qu’elle "vient à Louga pour représenter sa région, les autorités dakaroises devaient nous soutenir".

"Nous avons terminé le 1er tour et nous allons engager les deuxièmes phases et jusque-là on a reçu aucun appui et tout le monde sait qu’il faut des moyens. Nous avons un budget de 7,9 millions de Francs CFA à boucler’’, a-t-il souligné.

Douta Ibra Mbaye a reconnu que ces phases nationales qui se jouent à Louga depuis le 20 août sont "un championnat de haut niveau’’ et ’’les matchs l’ont montré".

"Toutes ces équipes ont gagné des phases nationales ou sont invitées sur la base de leurs performances", a-t-il reconnu, saluant la prestation de son équipe qui a terminé premier de son groupe.

"Cela montre que les gosses ont bien travaillé. Nous allons tout donner sur le plan physique, technique, tactique. Nous allons y mettre tous les moyens pour gagner cette compétition pour Dakar’’, a-t-il soutenu.

Lundi et mardi, trois autres équipes, Artillerie de Louga, Jamoral de Ziguinchor et Diamono de Louga, se sont qualifiées pour les huitièmes de finales qui vont se jouer ce week-end.