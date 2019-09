Louga, 1-er sept (APS) - Les équipes de Marbath, Dekeundo et Artillerie de la région de Louga, ont été éliminées, samedi, en huitième de finale des phases nationales sportives et culturelles du championnat national populaire.

Marbath est la première équipe lougatoise à sortir de la compétition. Elle a été battue par Yamatogne de Ziguinchor, aux tirs au but sur le score de 3 buts à 1. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la fin du temps réglementaire.

Yamatogne a été menée dès la 22ème mn de la première mi-temps grâce à un but d’Alassane Ndiaye, inscrit contre le cours du jeu, alors que l’équipe ziguinchoroise maîtrisait parfaitement le match.

Loin d’être démoralisés, ils ont continué leur effort jusqu’à inscrire dans le temps additionnel de la deuxième période, le but égalisateur par Ibrahima Sory Bâ.

Les Ziguinchorois remportent ainsi le match par 3 buts à 1 et se qualifient pour les quarts de finale.

Yamatogne, pour sa première participation, est sortie première de sa poule avec trois victoires. Elle compte parmi ses joueurs l‘actuel meilleur buteur du tournoi avec six buts.

La deuxième équipe de Louga à être entrée en lice est Dekeundo, contre Niafor de Sédhiou.



Les deux équipes ont mené un match correct sans inscrire de but lors des 45 premières minutes. Le but qui a qualifié Niafor a été inscrit à la 23ème mn de la deuxième période par Yaya Diallo.

Pour le compte du dernier et troisième match, l’Artillerie de Louga a été également éliminée de la compétition lors des séances de tirs au but (5-3) par Mbollo-Mi de Tamba. A la fin du temps réglementaire le score était d’un but partout.

L’UAR de Kaolack s’est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 1-0 sur Jamoral de Ziguinchor.

Les huitièmes de finale se poursuivent dimanche à partir de 16h avec les matchs suivant : Diamono de Louga-Saloum Gui de Fatick, Hersent de Thiès-Deggo de Kébémer, Disso de Louga-Jappo de Guéoul, Eco de Dakar-HLM de Matam.