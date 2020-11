Dakar, 20 nov (APS) – L’attaquant sénégalais Samba Diallo a déploré le manque de réussite de son équipe qui a fait match nul, (1-1), ce vendredi, contre la Sierra Leone en ouverture du tournoi de qualification à la phase finale de la CAN des U 20.



’’Nous avons dominé la partie mais nous n’avons pas réussi à convertir nos occasions de but, ce n’est que partie remise’’, a déclaré le buteur sénégalais, interrogé par la RTS (publique)







’’C’est frustrant et ça nous met de la pression avant le match contre la Gambie qu’il faudra remporter à tout prix’’, a ajouté l’attaquant sénégalais, commentant la suite de la compétition.



Du côté de la Sierra-Leone qui a ouvert le score à la 55-ème par Abu Musa, le capitaine Abdoul Konteh souligne qu’ils étaient venus pour remporter le gain de cette partie.



’’Nous voulons prendre notre revanche après notre revers contre le Sénégal l’année dernière à Conakry mais on prend ce point et on avance pour la suite de la compétition’’, a dit le défenseur central sierra-léonais.



Le Sénégal jouera dimanche contre la Gambie pour la deuxième journée dans sa poule alors que ce samedi, il y aura la première journée dans la poule A avec Mali-Guinée Bissau (16h) et Guinée-Mauritanie à 19h.



