Dakar, 9 fév (APS) – Le milieu de terrain sénégalais Ousseynou Cavin Diagne a annoncé à l’APS avoir quitté le FC Bruges (élite belge) pour signer un contrat de trois ans et demi avec Kristiansund.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale des moins de 20 ans (U20), finaliste de la CAN 2019 de la catégorie, au Niger, dit ‘’avoir quitté le club belge pour gagner du temps de jeu’’.

‘’J’ai signé avec ce club parce que l’entraîneur et le directeur sportif me sollicitent’’, a expliqué dans un entretien téléphonique avec l’APS l’ancien milieu de terrain des U20 et de l’AF Darou Salam (Sénégal).

‘’J’ai fait quelques jours de préparation avec eux, quand ils étaient venus en Espagne durant leur préparation hivernale’’, a rappelé le longiligne milieu de terrain, qui a joué les quarts de finale de la Coupe du monde 2019 des U20.



Arrivé jeudi en Norvège, le milieu de terrain international a joué samedi son premier match de préparation, contre Molde (1-1).

Le but du nouveau club de Diagne a été marqué par son compatriote Aliou Coly, ancien attaquant du Casa Sports.