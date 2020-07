Dakar, 28 juil (APS) - Le gardien sénégalais de SPAL, Pape Demba Thiam, a joué son premier match de Série A (élite italienne) dimanche dernier, à la satisfaction de son ancienne académie sénégalaise, ravie de compter un nouvel espoir dans ce championnat majeur.



"Ce fut une agréable journée pour nous, ça fait vraiment plaisir de voir un de nos anciens pensionnaires à ce niveau", s’enthousiasme Yatma Diop, le fondateur de l’académie Mawade-Wade.



"Et ce n’est pas une grande surprise parce que nous connaissons les qualités du jeune homme", a souligné Diop, ailier des Lions du Sénégal lors de la CAN 1968.



Malick Diop, l’actuel entraîneur de Keur Madior (Ligue 2 sénégalaise), estime que Pape Demba Thiam a très bien montré ses qualités, notamment dans le jeu aux pieds.



"Il avait cet avantage qui fait les gardiens modernes", a rappelé Malick Diop, qui a géré de près la carrière du gardien de SPAL.

"C’est vrai qu’il aimait le poste de gardien de but, mais il pouvait aussi être un joueur de champ, tellement il était bon pour les balles au pied", a souligné l’ancien entraîneur de Pape Demba Thiam.



Ce joueur vient s’ajouter aux nombreux espoirs formés par l’académie Mawade-Wade, fondée en 2004.



On peut citer Mame Birame Diouf, ancien attaquant des Lions du Sénégal et de Stoke City (Angleterre), Badara Badji, ancien attaquant de l’équipe nationale locale, Irahim Wadji et Mohamed Guèye, qui ont joué en Norvège.



"Sans grands moyens, nous essayons de faire du bon travail", a dit Malick Diop, par ailleurs membre du staff technique de l’équipe nationale des U17.

Pape Demba Thiam, 22 ans actuellement, a poursuivi sa formation à SPAL, qui l’avait prêté en 2017 à Fano, puis à Castrense, deux clubs de la Série C (Italie).



Au moment du départ d’Alfred Gomis pour Dijon en août 2019, Thiam a été retenu à SPAL, qui en a fait une doublure avant de le titulariser lors de la 37e journée de Série A, dimanche, contre le Torino (1-1).



Son club vient d’être relégué en Série B, le deuxième niveau du football italien.