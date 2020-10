Dakar, 30 sept (APS) – L’équipe de Niary Tally qui a connu une saison 2019-2020 difficile, a décidé de reconduire sur son banc son entraîneur depuis décembre 2018, Pape Thiaw, a annoncé APS, Djibril Wade président de ce club de Ligue 1.



‘’Oui, nous avons décidé de le maintenir à son poste’’, a indiqué le président du club de Niary Tally, Biscuiterie et Grand Dakar.



L’ancien attaquant des Lions de 2000 à 2002 qui a débuté sa carrière dans ce club de la proche banlieue de Dakar, a fait ses premiers pas comme entraîneur en remplacement d’Abatalib Fall démissionnaire.



Ce dernier qui avait été nommé en début de saison, avait eu du mal à faire décoller le club populaire après avoir concédé six défaites en sept matchs de championnat pour la saison 2018-2019.



Après avoir réussi à se maintenir, il a été conforté au poste malgré les difficultés de cette équipe qui faisait partie naguère des gros bras du football national.



A la fin de la phase aller la saison dernière 2019-2020, Niary Tally occupait l’avant dernière place d’un championnat finalement arrêté définitivement en raison de la pandémie du Covid-19.



Finalement, la Fédération sénégalaise de football a décidé de geler toutes les montées et les descentes à tous les échelons du football national.



La saison 2020-2021 démarre le 2 janvier prochain, a décidé l’instance dirigeante du football national qui a annoncé mardi avoir ‘’libéré un montant de 592 millions de francs ‘’dans son élan de solidarité avec les acteurs du football victimes des effets négatifs du Covid-19’’.



