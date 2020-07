Dakar, 9 juil (APS) - A 35 ans, l’attaquant sénégalais Papiss Demba Cissé continue de faire parler la poudre en Turquie dont il est l’actuel meilleur buteur du championnat d’élite cette saison avec 22 buts au total, une efficacité retrouvée pour un goleador qu’on croyait bon pour la retraite.



Papiss Demba Cissé, actuellement sociétaire d’Alanyaspor, avait rejoint la Super Lig turque l’année dernière en provenance de Shanong Lenong en Chine, où il avait atterri en 2016 après de bons et loyaux services à Newcastle (Premier League) et la retraite en perspective.

Avec 22 réalisations avec Alanyaspor cette saison, l’attaquant sénégalais qu’on croyait se diriger à la retraite quand il avait quitté Newcastle (Angleterre) pour Shanong Lenong en Chine, en 2016, caracole en tête du peloton de tête des meilleurs buteurs de son championnat.

L’ancien attaquant de l’AS Douanes ne semble pourtant pas prêt pour la retraite, surtout après les deux buts qu’il a marqués mercredi lors de la victoire (4-1) de son équipe contre Galatasaray, dépassant ainsi au classement des buteurs le Norvégien Alexander Sorloth de Trabonzspor, son cadet de 10 ans.

Des statistiques de très haut vol qui placent Papiss Demba Cissé de loin devant les meilleurs buteurs sénégalais de la saison et contribuent à l’éloigner de la retraite qu’on pensait pourtant proche.

Avec 22 buts au total à trois journées de la fin du championnat turc, il peut même se targuer d’égaler la meilleure saison de sa carrière, quand il avait réussi le même nombre de réalisations avec Fribourg (Allemagne) lors de la saison (2020-2011).

L’ancien Messin avait déjà placé la battre très haut l’année dernière avec 16 buts, des performances qui avaient conduit de nombreux observateurs à s’interroger à l’époque et évoquer son retour possible en sélection nationale lors de la publication de la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la phase finale de la CAN 2019.

Au finish, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a préféré voyager avec Mbaye Diagne, Soulier d’or en Turquie, Moussa Konaté et Mbaye Niang.

A la fin de la compétition, aucun de ses trois attaquants n’avait réussi à scorer pour les Lions.

S’agissant de Papiss Demba Cissé, le débat devrait repartir de plus belle, concernant son éventuel retour en équipe nationale, compte tenu de ses statistiques, d’autant que l’ancien capitaine des Lions n’a jamais fait part de son désir de prendre sa retraite internationale.

En évoluant dans une ligue de bon niveau et dans une équipe du haut du tableau, il est en train de forcer son retour dans la Tanière, même en sachant que la prochaine Coupe d’Afrique des nations n’aura lieu qu’en 2022 sans compter que d’aucuns pourraient objecter que la Tanière a les armes qu’il faut devant. La vérité c’est que Papiss Demba Cissé coche beaucoup de cages actuellement.

Et en attendant la fin de la saison pour savoir s’il va terminer en tête des meilleurs buteurs de l’élite turque, Cissé sera en course pour un autre trophée, son club s’étant qualifié pour la finale de la coupe nationale.

Il a été un des grands artisans de la qualification des siens pour cette finale à l’occasion de laquelle Alanyaspor va jouer Trabonzspor de Pape Alioune Ndiaye.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, plusieurs médias parlent de l’intérêt de Besiktas pour Papiss Demba Cissé, qui pourrait rejoindre un des gros bras du football turc pour la saison prochaine, après avoir joué en France, en Allemagne, en Angleterre et en Chine.