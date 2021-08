Dakar, 5 août (APS) - Le Portugais Paulo Duarte, nouvel sélectionneur du Togo, premier adversaire du Sénégal en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, veut ramener les Eperviers, absents des deux dernières éditions de la CAN, dans la cour des grands du football continental.



"Mon plus grand souhait est que le Togo revienne plus rapidement sur la ligne de la victoire, sur la ligne des grands noms d’Afrique", a déclaré le technicien portugais, ancien sélectionneur du Burkina Faso et du Gabon, dont les propos sont cités par des médias togolais.

Les Eperviers ont raté les deux dernières éditions de la CAN en 2019 et 2021.

Duarte, arrivé ce jeudi à Lomé, était jusque-là à la tête des Etalons qui ont joué contre les Lions du Sénégal (0-0 et 2-2) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Nommé en mai dernier, le technicien portugais qui entrainait le club angolais de Primeiro de Agosto de Luanda, va diriger à partir du 10 août prochain, un premier stage regroupant des joueurs locaux, en perspective de la confrontation avec le Sénégal prévue début septembre.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) est à l’écoute de la décision finale de la Confédération africaine de football (CAF) qui avait écarté dans un premier temps le stade Lat Dior de Thiès de la liste des enceintes homologuées pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Ces deux premières journées, initialement prévues en juin dernier, ont été reportées à septembre, une décision bienvenue dont veut profiter le Sénégal pour mettre ce stade aux normes.