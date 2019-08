Louga, 30 août (APS) - Au total, 16 équipes vont s’affronter, samedi et dimanche à Louga pour les huitièmes de finale des phases nationales sportives et culturelles, le championnat national populaire.

"Pour les huitièmes de finale, nous avons 16 équipes. Cela veut dire que nous avions huit poules et dans chaque poule, les deux premières équipes sont qualifiées", a déclaré à l’APS le Secrétaire général permanent de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), Ablaye Cissé.

Les 16 équipes sont : Artillerie de Louga, Jamoral de Ziguinchor, Diamono de Louga, Eco de Dakar, Dekeundo de Louga, Marbath de Louga, Yamatogne de Ziguinchor, Niafor de Sédhiou, UAR de Kaolack, Saloum Gui de Fatick, HLM de Matam, Deggo de Kébémer, Dissot de Louga, Jappo de Guéoul, Hersent de Thiès et Mbolomi de Tambacounda.

"Nous aurons quatre matchs, le samedi, et quatre autres le dimanche", a expliqué M. Cissé, soulignant que les rencontres vont se jouer "à feu continue" entre 15h et 00h ou 1h du matin en prenant en compte les éventuelles séances de tirs au but.