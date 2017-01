Franceville, 22 jan (APS) – Le sélectionneur national Aliou Cissé dit avoir relevé "un nivellement vers le haut" du football africain à la présente édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

"Actuellement, il y a un nivellement vers le haut, les équipes se tiennent de très près contrairement au début des années 2000", a dit le capitaine des Lions à la CAN et au Mondial 2002, dimanche lors d’une conférence de presse.

"A cette période, on était sûr de battre certains adversaires et ce n’est plus le cas maintenant, il y a un resserrement", a-t-il dit, estimant que la CAN 2017 est un bon baromètre pour mesurer le progrès réalisé par le football africain.

Selon le technicien sénégalais,"c’est tant mieux pour tout le monde, les équipes sont de plus en plus difficiles à manœuvrer, les schémas sont plus rigides". Il a ajouté qu’il n’y a plus de petite équipe.

"Tout le monde y gagne et il faudrait être prêt à tous les niveaux, mental, physique, technique et tactique pour gagner", a-t-il insisté.

Revenant sur le match contre l’Algérie, le sélecteur national a promis du temps de jeu aux remplaçants et une équipe très compétitive devant l’Algérie.

"Ce sera un match difficile, mais le Sénégal le jouera comme les autres pour empocher les trois points de la victoire", a-t-il par ailleurs assuré.

Au sujet du prochain adversaire en quarts de finale, le Sénégal n’a pas de préférence, a souligné le jeune technicien, précisant que tous les adversaires seront difficiles à jouer.

"De toute façon pour gagner, il faudra battre tout le monde", a-t-il rappelé, indiquant qu’il y a six matchs à jouer et le Sénégal veut tous les remporter.

Avec six points au compteur, les Lions sont déjà qualifiés pour les quarts de finale tout en étant assurés de terminer à la première place du groupe B.

Toutes les trois autres équipes du groupe peuvent se qualifier avec un avantage pour la Tunisie (3 points) qui peut se contenter d’un nul contre le Zimbabwe (19h GMT) à Libreville pour être présente en quarts de finale.