Dakar, 2 déc (APS) - Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, en lice pour la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), a réitéré mercredi son ouverture à des discussions entre candidats de l’Afrique de l’Ouest, en vue de constituer la meilleure équipe possible pour la conquête de l’instance continentale.



"Je n’écarte rien, j’ai parlé d’une démarche panafricaniste (au sujet de sa candidature) ces derniers temps, si on trouve un accord, c’est tant mieux", a expliqué Me Augustin Senghor sur les ondes de Radio France internationale (RFI) dont il était l’invité du jour.

D’ici au 12 mars prochain, date de l’élection à la présidence de la CAF, "il y a le temps pour discuter", a déclaré Augustin Senghor, évoquant la possibilité de mettre sur pied une alliance en vue de constituer la meilleure équipe possible pour diriger l’instance dirigeante du football africain.

"Même pendant les élections, il y a la possibilité de trouver des accords", a ajouté Me Augustin Senghor, interrogé au sujet des autres candidats issus de la région ouest africaine, à savoir l’Ivoirien Jacques Anouma et le Mauritanien Ahmad Yahya.

Il a évoqué "un manque" pour cette région connue pour sa vitalité mais dont aucun ressortissant n’a jusque-là été porté à la tête de la CAF depuis la fondation de cette structure en 1957.

Me Augustin Senghor, à la tête de la Fédération sénégalaise depuis 2009, dirigeait la Commission juridique de la CAF dont le président sortant Ahmad Ahmad l’a nommé vice-président de la Commission CAN de la CAF.

Le dirigeant sénégalais, membre du comité exécutif de la CAF depuis janvier 2018, assure avoir les compétences et l’expérience nécessaires pour diriger l’instance dirigeante du football continental.

Avec Senghor, Anouma de la Côte d’Ivoire et Ahmad Yahya de la Mauritanie, le Sud-Africain Patrice Motsepe fait partie des 4 personnalités africaines ayant fait acte de candidature.

Le président sortant Ahmad Ahmad avait l’intention de briguer sa propre succession, avant d’être suspendu cinq par le Comité d’éthique de la FIFA pour notamment détournement de fonds.