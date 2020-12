Dakar, 30 nov (APS) - Le ministre des Sports, Matar Bâ, a procédé, lundi, à la mise en place d’un Comité national de soutien à la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF).



’’Aujourd’hui, un comité est né, sur initiative de Malick Gackou, en vue de nous mobilier au tour de la candidature de Me Augustin Senghor, pour ainsi le porter à la tête de la CAF’’, a déclaré M. Ba à l’issue de la réunion d’installation dudit comité.



Étaient présents à cette rencontre les anciens ministres des Sports du Sénégal, Abdoulaye Makhtar Diop, Mamadou Lamine Keita et Mbagnick Ndiaye, l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, et le chanteur, ministre conseiller Youssou Ndour.



D’autres sportifs de renom tels les anciens internationaux de l’équipe nationale de football, El Hadji ousseynou Diouf et Kalidou Fadiga, le vice-champion olympique en athlétisme, Amadou Dia Ba, ainsi que le champion du monde de Taekwondo, Balla Dièye, ont pris part à cette rencontre.



’’Avec toutes ces qualités humaines intrinsèques, combinées à l’appui du chef de l’Etat, je pense qu’on peut y arriver’’, a ainsi soutenu le ministre Matar Bâ.



’’Chacune de ces personnalités utilisera ses relations pour accompagner le président Augustin Senghor (…), candidat de tous les sénégalais’’, a t-il dit.



’’Il faut y croire car vous êtes le meilleur candidat’’, a-t-il lancé, s’adressant au président de la Fédération sénégalaise de football.



Selon Matar Bâ, ce comité ouvert à toutes les personnes ressources va dorénavant ’’renforcer son staff et démarrer ses travaux pour accompagner l’Etat dans ce projet complexe mais prenable’’.