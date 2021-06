Dakar, 25 juin (APS) - La question des infrastructures sportives, au centre de l’actualité nationale depuis plusieurs jours, fait partie des sept points saillants du programme du candidat Mady Touré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Le Sénégal a l’avantage d’être déjà un pays doté de stades", souligne dans un document le président fondateur de Génération Foot, qui a déposé sa candidature jeudi.

Toutefois, ces infrastructures "nécessitent des réhabilitations pour leur mise aux normes internationales", ajoute le président de Génération Foot.



Le document reçu du candidat ajoute que les stades des régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack "doivent être équipés de pelouses hybrides afin de pouvoir accueillir à moyen et long terme des compétitions internationales, à savoir la CAN, le CHAN et les coupes du monde de petites catégories".

Dans le même ordre d’idées, Mady Touré appelle à "une gestion efficiente et rentable de ces stades suivant un cahier des charges et une délégation de pouvoirs accordée à la Fédération par l’Etat et les collectivités locales".

Ces stades, en plus des rencontres de football, "doivent s’ouvrir à des activités extra-sportives", a ajouté le candidat à la présidence de la FSF dont l’élection est prévue le 7 août prochain.

En plus de cinq régions citées plus haut, "toutes les autres doivent également être dotées de stades de proximité d’une capacité minimale de 10.000 places avec une pelouse synthétique et répondant aux normes internationales".

"Ces stades doivent être capables d’accueillir les championnats locaux amateurs et professionnels, le championnat national populaire (navétanes), le football féminin et scolaire", ajoute le même document.

En plus de l’Etat, le président de Génération Foot indique que le Sénégal peut compter sur le partenariat international avec la Fifa et la coopération internationale avec des pays amis pour donner une cure de jouvence à ses infrastructures.

En avril dernier, le stade Lat Dior de Thiès a été rétrogradé dans la catégorie des stades non homologués et ne pouvant abriter aucune rencontre internationale, selon des critères définis par la Confédération africaine de football (CAF).

Lors de la fenêtre internationale début juin, en dépit des travaux de réhabilitation effectués par la Fédération sénégalaise de football (FSF), des joueurs dont Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté ont déploré la qualité de la pelouse du stade Lat-Dior de Thiès.



Ce stade avait abrité les matchs amicaux contre la Zambie (3-1) et le Cap Vert (2-0).