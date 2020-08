Dakar, 23 août (APS) – La Fédération internationale de football (FIFA) a déclaré le Comité d’urgence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) ‘’incompétente’’ pour suspendre la Commission électorale qui était sur le point de publier les noms des candidats à la présidence de l’instance dirigeante du football ivoirien.

‘’La Fifa estime que le Comité d’urgence n’est pas compétent pour suspendre le processus électoral de la FIF que ce dernier est toujours en place et qu’il doit reprendre sans délai’’, écrit l’instance dirigeante du football dans un communiqué.

La FIF avait envoyé à la Fifa des documents après avoir décidé de mettre fin au processus électoral et de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 29 août prochain.

Selon la Fifa, l’AG extraordinaire ‘’ne serait donc pas compétente pour élire de nouveaux membres de la Commission électorale’’.

Le 12 août dernier, la Fédération ivoirienne de football avait décidé de suspendre le processus électoral, affirmant avoir constaté que la Commission électorale avait violé le code électoral qui lui a été donné par l’assemblée générale’’.

Quatre personnalités du football ivoirien, dont l’ancien capitaine des Eléphants Didier Drogba, sont candidats à la présidence de la FIF.

La Commission électorale, avant de valider une candidature, doit s’assurer que les candidats ont obtenu le parrainage d’au moins trois clubs de ligue 1, deux de ligue 2, deux de division 3 et celui d’un groupement d’intérêt sans compter quelques conditions de base comme être de nationalité ivoirienne et avoir entre 35 et 70 ans.