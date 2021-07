Dakar, 13 juil (APS) – Les candidats déclarés à la présidence de la Fédération sénégalaises de football (FSF) vont se retrouver lundi dans le but de désigner un porteur du projet de gouvernance consensuelle du football sénégalais pour les quatre prochaines années, a appris l’APS de source fédérale.



La décision a été prise à l’issue d’une rencontre tenue mardi en présence des candidats Mbaye Diouf Dia, Augustin Senghor, Saer Seck et de Talla Fall représentant de Mady Fall qui brigue également la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais, rapporte une note d’information parvenue à l’APS.



La rencontre à l’initiative du facilitateur, Louis Lamotte, a enegistré la présence du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Diagna Ndiaye.



Étaient également présents à la rencontre le directeur de cabinet du ministre des sports, Ibrahima Wade, le vice-président du CNOSS, Ibrahima Wade et le ministre Abdoulaye Sow par ailleurs, vice-président de la FSF.



Les protagonistes ont trouvé des accords autour de la révision des textes pour la limitation des mandats, l’inclusion au Comité exécutif de personnes ressources et celle d’acteurs importants du football pour un total de huit membres maximum, relève le document.



A l’assemblée générale prévue le 7 août, une résolution sera lue par le nouveau président de la Fédération pour approbation du contenu du présent protocole accord qui appelle ’’à une mobilisation générale autour de l’objectif commun de conquête de titre, de participation à la coupe du monde Qatar 2022 et une mobilisation de ressources additionnelles à celles générées par la CAF et la FIFA’’.



Il s’agit de ressources à redistribuer au développement du football dans toutes ces composantes pour renforcer la viabilité économique des clubs ainsi que la réalisation et l’amélioration des infrastructures de proximité pour la formation des talents, ajoute le document.



