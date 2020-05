Ce footballeur natif de Thiès (ouest), âgé de 24 ans, est maintenant attendu à un étage supérieur. Et le président de son club, Bernard Serin, a déclaré qu’il ne le retiendrait après qu’il sera courtisé par plusieurs grosses écuries en France et en Angleterre.

Pour son retour en France, en provenance d’Everton (Angleterre), Gueye a choisi le club le plus en vue, mais s’il a eu des difficultés à un certain moment. Sa saison a été globalement positive au PSG, où ses coéquipiers et son entraîneur, Thomas Tuchel, ont pu compter sur lui.

RFI et de France 24 ont présélectionné sept autres joueurs africains. Il s’agit du Marocain Yunis Abdelhamid (Reims), du Gabonais Denis Bouanga (Saint-Etienne), des Algériens Andy Delort (Montpellier) et Islam Slimani (Monaco), des Nigérians Victor Osimhen (Lille) et Moses Simon (Nantes), et du Malien Hamari Traoré (Rennes).