Dakar, 8 nov (APS) – Quatre joueurs sénégalais dont Idrissa Gana Gueye (PSG, France), appelés par Aliou Cissé pour la double confrontation contre la Guinée Bissau pour les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires, sont incertains.



Sorti sur blessure samedi à la 10-ème minute lors du match contre Rennes en Ligue 1 française, le milieu de terrain pourrait souffrir d’une blessure pouvant le tenir éloigner des terrains durant deux semaines, selon son coach, Thomas Tuchel.



Si les prévisions du coach du PSG se confirment, l’ancien pensionnaire de Diambars raterait les deux matchs programmés mercredi et dimanche prochain à Thiès et à Bissau.



Avant le milieu de terrain, en sélection depuis 2012, la Tanière a appris successivement les blessures de l’attaquant de Keita Baldé (Sampdoria, Italie) et de l’arrière gauche, Saliou Ciss (Nancy, France).



Aliou Cissé devrait aussi faire sans l’attaquant Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre) testé positif au coronavirus.



Le sélectionneur national avait publié une liste de 25 joueurs pour ces rencontres éliminatoires de la CAN 2022.



