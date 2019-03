Dakar, 4 mars (APS) – Sada Thioub, l’attaquant de Nîmes (élite française) sélectionné en équipe du Sénégal pour les matchs contre Madagascar et le Mali, apportera ‘’ses qualités techniques et sa grande envie’’ aux Lions, a déclaré à l’APS Pape Fall, ancien arrière droit des Lions et ancien entraîneur du SM Caen qui a fait partie de ceux qui l’ont convaincu d’intégrer la Tanière.



‘’Il a d’énormes qualités techniques et physiques’’, a rappelé l’ancien défenseur de la SEIB qui a joué également à l’Olympique de Marseille et au SM Caen (France).



‘’Et c’est une bonne personne, un élément capable d’intégrer aisément un groupe de performance’’, a commenté l’ancien technicien de Caen où le nouvel appelé en sélection a fait une partie de sa formation de footballeur.



Dans un entretien publié dans le quotidien sportif Record du week-end, le futur international sénégalais a déclaré que ‘’c’est avec Pape Fall qu’il a toujours parlé’’ de sa carrière internationale. ‘’Depuis le début, il m’a demandé de ne pas me prendre la tête et de travailler parce que connaissant bien le sélectionneur, il n’hésiterait pas à m’appeler quand il aura besoin de moi’’, a indiqué l’attaquant né en France.



‘’Et à mon niveau, j’ai suivi ses conseils d’autant plus que j’ai toujours eu envie de défendre les couleurs du Sénégal. Pape Fall est l’un des attaquants qui m’ont formé au SM Caen’’, a avoué le natif de Nanterre (Paris).



S’il reconnaît la qualité de l’effectif des Lions, Pape Fall se dit convaincu que le Nimois donnera tout ce qu’il a pour avoir sa place dans le groupe de performance. ‘’C’est vraiment une bonne chose qu’il puisse intégrer en ce moment l’équipe nationale et je sais qu’il ne se ménagera pas pour gagner sa place’’, a ajouté l’ancien arrière international, qui a joué la CAN 1986 avec les Lions en Egypte.



Pour sa première année dans l’élite française, l’attaquant de Nîmes fait partie des grandes sensations de la saison en Ligue 1 française. Il va découvrir en même temps que Mamadou Loum Ndiaye (Porto, Portugal), Krépin Diatta (Bruges, Belgique) et Dialy Ndiaye (Cayor Foot) la Tanière lors des matchs contre Madagascar (éliminatoire de la CAN) et contre le Mali en match amical international.