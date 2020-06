Avec un total de 86 points à sept journées de la fin du championnat, les Reds ne peuvent plus être rejoints par les Citizens, leurs adversaires les mieux classés, qui obtiennent 63 points après la 31e journée.

Mané a ensuite rejoint les Red Bulls de Salzburg (Autriche), club avec lequel il a remporté deux titres de champion en 2013 et en 2014, réussissant notamment, lors de la saison 2013-2014, le doublé de la Coupe et du championnat, avant de rejoindre Southampton (2014-2016) et ensuite Liverpool.