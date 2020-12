Dakar, 10 déc (APS) - Deux footballeurs sénégalais, le défenseur Kalidou Koulibaly (Naples) et l’attaquant Sadio Mané (Liverpool), font partie des joueurs nominés par la FIFA et la FIFPRO, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, pour établir le "onze" de l’année, annoncent plusieurs médias.

La liste des lauréats sera publiée le 17 décembre prochain, selon les mêmes sources.

Toujours engagé en Ligue Europa, Koulibaly fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Mané, champion d’Angleterre 2020, est classé parmi les meilleurs footballeurs.

L’attaquant sénégalais fait encore partie, comme l’année dernière, des joueurs nominés pour le "FIFA Best Player" (le Prix du meilleur footballeur, décerné par la FIFA) de la saison 2019-2020.

Seuls quatre internationaux africains font partie de la liste de 55 joueurs présélectionnés pour cette distinction. On y retrouve, outre Koulibaly et Mané, l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

L’équipe du Bayern Munich, qui a réussi un triplé historique en remportant la Bundesliga, la Ligue des champions et la Super Coupe d’Europe, se taille la part du lion avec 11 joueurs, sur cette liste de 55 footballeurs présélectionnés.

La saison dernière, seuls deux joueurs du Bayern Munich, le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich et l’attaquant polonais Robert Lewandowski, avaient été nominés.