Dakar, 2 juin (APS) – Après avoir échoué l’année dernière en finale de la Ligue des champions, l’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a assouvi ce samedi à Madrid sa quête du plus important trophée en compétitions de club, avec la victoire de son équipe Liverpool, 2-0, aux dépens de Tottenham, en finale de l’édition 2019.







Titularisé sur le flanc de l’attaque des Reds de Liverpool, l’attaquant sénégalais en véritable conquistador, ces preux guerriers espagnols qui sont allés à la conquête des Amériques à la fin du 15-ème siècle, a allumé la première mèche en provoquant la faute de main synonyme de penalty qui a occasionné le premier but de son équipe marqué par l’Egyptien, Mohamed Salah.



Les Spurs de Tottenham en dépit de plusieurs tentatives n’ont pas jamais réussi à revenir au score. Mieux encore pour le natif de Bambaly (sud), c’est son coéquiper, Divock Origi qui a marqué le 2-ème but confirmant le succès des Reds.



C’est la première fois qu’un international sénégalais gagne sur le terrain ce trophée convoité par tous les grands footballeurs.



Un succès salué partout au Sénégal, de son village natal à la présidence de la République où le chef de l’Etat, Macky Sall a félicité le vice-capitaine des Lions à travers un tweet.



Le candidat malheureux à la présidence de la République, Madické

Niang, le ministre conseiller et star de la musique, Youssou Ndour sont tous allés de leurs félicitations à l’enfant de Bambaly.



A 27 ans, Sadio Mané qui a marqué 22 buts au cours de la saison 2018-2019 est au faite de sa gloire, selon le technicien français, Claude Puel qui place l’attaquant sénégalais ‘’parmi les meilleurs du monde’’.



’’Sur l’ensemble de la saison, il a été le meilleur des Reds’’, indique l’ancien entraîneur de Leicester indiquant au sujet de Mané qu’il ’’est en plus désormais hyper complet, passeur, buteur, très généreux dans ses efforts défensifs’’.



L’attaquant sénégalais qui va disputer du 21 juin au 19 juillet la CAN 2019 n’est pas seulement généreux sur les pelouses ne se contentant pas seulement de faire connaitre son village à travers le monde.



Il a reconstruit à hauteur de plus de 150 millions de francs le collège d’enseignements de son village qui était en abris provisoires et la mosquée du village. Ses dons réguliers ont permis d’améliorer le quotidien des habitants de son village natal, ont relaté les médias locaux et internationaux dont BBC.







Ses œuvres sociales lui ont valu d’être reçu avec son coéquipier Baldé Keïta par le chef de l’Etat en mars dernier. Macky Sall a tenu à le féliciter pour ses actions en faveur de ses compatriotes.



Après sa quête de la Ligue des champions, Sadio Mané co-meilleur buteur en Premier league avec 22 réalisations, sera l’un des atouts du sélectionneur national, Aliou Cissé, pour aller à la quête de la CAN 2019.



Cissé n’a pas hésité à aller lui apporter son soutien au côté du ministre des Sports, Matar Ba, du président de la Fédération de football, Augustin Senghor, au Wanda Metropolitano de Madrid où s’est jouée la finale de la LDC.



SD/OID