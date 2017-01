Dakar, 30 déc. (APS) - Sadio Mané, l’attaquant international sénégalais de Liverpool (élite anglaise) n’est pas enfermé dans un système qui l’empêche de donner le meilleur de lui-même avec les Lions, a soutenu vendredi le sélectionneur national Aliou Cissé.







"Non, en sélection, personne n’empêche Sadio (Mané) de bouger, il est libre de jouer, d’aller où il veut", a déclaré le technicien au cours d’une conférence de presse.







Le problème c’est que les "grands joueurs comme lui sont très surveillés par les adversaires qui ne le laissent aucune marge de manœuvre", a poursuivi le sélectionneur national, interrogé sur les prestations jugées de moindre qualité de Mané en équipe nationale, en comparaison de ses performances avec Liverpool.







Jugées brillantes, les prestations de Sadio Mané avec son club actuel font que l’ailier international sénégalais est devenu en quelques mois le leader de l’attaque des Reds avec 8 buts marqués en 17 matchs,







Il tarde cependant à donner la pleine mesure de son potentiel en sélection nationale qu’il fréquente pourtant depuis 2012.







Selon Aliou Cissé, c’est cependant à Sadio Mané de se libérer "même si ses coéquipiers doivent aussi l’aider".







"Nous, on le faisait pour (El Hadj) Diouf parce qu’on savait ses capacités à porter le danger dans le camp adverse", a souligné le capitaine des Lions à la CAN et au Mondial 2002.







"Sadio (Mané) doit se libérer pour le groupe mais aussi, il ne faut pas oublier qu’il est dans un collectif", a-t-il par ailleurs ajouté au sujet du numéro 10 sénégalais, cité parmi les trois meilleurs footballeurs africains de l’année 2016 par la Confédération africaine de football (CAF).







Arrivé blessé à la CAN 2015 alors qu’il évoluait avec Southampton (élite anglaise), l’attaquant sénégalais a pris beaucoup plus d’envergure cette saison pour ses débuts à Liverpool, un des clubs les plus populaires de l’Angleterre et du monde.







