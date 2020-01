Dakar, 7 jan (APS) - L’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané, a remporté mardi le titre de meilleur footballeur africain de l’année 2019.

L’attaquant sénégalais a été sacré à Hurghada, ville située à 500 km du Caire, la capitale égyptienne, devant l’Algérien Riyad Mahrez et l’Egyptien Mohamed Salah, vainqueur des éditions 2017 et 2018.

L’international sénégalais, prenant la parole après avoir reçu le trophée de meilleur footballeur africain de l’année des mains du président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad, a fait part de sa "grande fierté".

"L’année dernière, j’avais promis de travailler pour remporter ce titre et je l’ai eu", a-t-il réagi.

Sadio Mané a tenu à féliciter sa famille et notamment son oncle, Sana Touré, présent dans la salle, son entraîneur, Aliou Cissé, ainsi que le peuple sénégalais.

"Je n’ai pas de mots pour remercier tous les Sénégalais qui m’ont soutenu", a indiqué l’attaquant sénégalais.

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé et l’équipe nationale du Sénégal, en course pour les titres de meilleur entraîneur et meilleure équipe de l’année, n’ont pas été couronnés.

Ces deux récompenses sont revenues à l’Algérien Djamel Belmadi, sacré meilleur technicien, les Fennecs étant désignés meilleure équipe africaine de l’année.

SD/BK