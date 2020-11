Dakar, 4 nov (APS) – Sadio Mané, international sénégalais de Liverpool, est un bon représentant du football africain, a souligné mercredi à Dakar, Samul Eto’o, ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun.



‘’C’est l’un est meilleurs joueurs au monde sinon le meilleur, mais aussi, et surtout, parce que c’est un bon représentant du football africain’’ a-t-il déclaré lors d’un point de presse.



Parlant toujours du Ballon d’or africain 2019, Samuel Eto’o a fait savoir qu’il représente le football africain aussi bien sur les terrains qu’en dehors.



‘’Je suis plus que fier de lui pas seulement dans le football mais aussi en dehors, sa manière de représenter le foot africain’’, a insisté Eto’o double vainqueur de la CAN en 2000 et en 2002 et champion olympique 2000 avec les Lions Indomptables.



‘’J’espère qu’il gagnera le maximum de titres’’ a souhaité l’attaquant à la retraite qui a évolué dans de grands clubs européens (Real Madrid, Barcelone, Inter Milan, Chelsea entre autres).



Samuel Eto’o est à Dakar depuis mardi dans le cadre d’une opération de promotion d’une société évoluant dans l’industrie du transport aérien dont il est l’ambassadeur.



