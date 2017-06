Dakar, 18 juin (APS) – Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Saer Seck, a appelé les candidats aux instances de décision du football national à trouver ‘’un consensus dynamique’’, pour préserver les intérêts du football national.



‘’Je vais commencer par la Ligue de football de Dakar où trois candidats sont en course pour un poste, j’ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin pour les amener à s’entendre’’, a-t-il dit à l’APS, évoquant nommément les candidatures de Djibril Wade, Malick Thiam et Georges Sylva.



Le président sortant de la Ligue régionale du football de Dakar, Djibril Wade, est candidat à sa propre succession. Son premier vice-président, Malick Thiam, et Georges Sylva, président d’un club de la banlieue et qui s’occupe des petites catégories à l’AS Douanes, sont aussi candidats à la tête de l’instance dirigeante du football dans la capitale.



‘’Dakar concentre le plus grand nombre de clubs, c’est la locomotive du football national’’, a rappelé le président de la Ligue professionnelle, qui a prévu d’aller à la rencontre des différents candidats.



‘’J’ai appris que dans les ligues de Kaffrine et de Thiès, ils sont parvenus à trouver un consensus et pourquoi pas à Dakar’’, s’est interrogé le président de Diambars.



Saer Seck prévoit de faire la même démarche pour aller à la rencontre des candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football pour laquelle le président sortant, Me Augustin Senghor, brigue un 3-ème mandat.



Deux autres dirigeants, le président de la Commission des petites catégories et du football de jeunes, Mbaye Diouf Dia, et l’ancien président de la ligue professionnelle, Louis Lamotte, sont candidats à la succession de Me Senghor.



Pour Saer Seck, les prochaines échéances avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et les qualifications à la CAN 2019, méritent que tout le monde puisse tirer dans le même sens.



‘’Et je jouerai ma partition pour amener ces dirigeants à se retrouver pour un meilleur devenir du football national’’, a insisté le président de la Ligue professionnelle.



Les élections à la présidence de la ligue de Dakar sont prévues dans les prochains jours, tandis que celles à la présidence de la Fédération auront lieu le 12 août prochain.