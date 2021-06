Dakar, 1-er juin (APS) - L’arrière droit de Tottenham (Angleterre) et capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serge Aurier, ambitionne de lancer son académie de football, "un projet à la fois caritatif et sportif".



"C’est un projet qui me tient à cœur et qui servira à sortir des gamins de la rue, découvrir de jeunes talents, les former et les accompagner dans leur carrière", a déclaré Aurier dans un entretien paru dans l’édition de lundi du quotidien sportif L’Equipe.

L’ancien arrière droit du Paris-Saint-Germain (France), qui a grandi en région parisienne, est actuellement en Côte d’Ivoire où il prépare avec ses coéquipiers une série de matchs de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique, qui débuteront en septembre prochain.

Dans le même entretien, Serge Aurier, à qui il reste un an de contrat avec les Spurs, ne serait pas contre un retour au PSG.

