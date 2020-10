Dakar, 1-er oct (APS) - Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a rendu publique jeudi une liste de 25 joueurs convoqués dont six nouveaux joueurs, en perspective des deux matchs de préparation devant opposer l’équipe nationale de football à celle du Maroc et de la Mauritanie, les 9 et 13 octobre respectivement.



Le portier du RC Strasbourg (France), Bingourou Kamara, fait partie des joueurs nouvellement appelés, de même que le défenseur Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), les milieux de terrain Joseph Lopy (FC Sochaux, France) et Pape Cheikh Diop. Il y a aussi les attaquants Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Turquie) et Boulaye Dia (Reims, France).



Si pour cinq d’entre eux, la sélection nationale est une première, ce n’est pas le cas pour le Sochalien Lopy qui a joué dans toutes les sélections de petites catégories, des U17 aux U23.

La liste publiée par Aliou Cissé enregistre par ailleurs les retours du gardien Clément Diop, disparu des radars depuis les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et du messin Opa Nguette (Metz, France).

Voici la liste des joueurs appelés :

Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France), Clément Diop (Impact Montréal, Canada).

Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Racine Coly (Nice, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé (Olympiakos, Grèce), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Salif Sané (Shalke 04, Allemagne).

Milieux : Sidy Sarr (Nîmes, France), Krépin Diatta (Bruges, Belgique), Pape Cheikh Diop (Dijon, France), Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Joseph Lopy (Sochaux, France).

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mame Baba Thiam (Fenerbahce, Turquie), Opa Nguette (Metz, France), Sada Thioub (Angers, France), Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France) et Habib Diallo (Metz, France).