Dakar, 20 jan (APS) - L’attaquant sénégalais Souleymane Camara, le footballeur qui a joué le plus grand nombre de matchs pour Montpellier (élite française), a rappelé lundi qu’il était venu dans ce club pour relancer sa carrière.

"Pour dire la vérité, j’étais venu dans ce club pour me relancer, pas pour y rester autant de temps", a dit Camara dans un entretien téléphonique avec l’APS.

L’attaquant sénégalais a joué dimanche son 430e match avec le maillot montpelliérain, devenant le footballeur qui a joué le plus grand nombre de matchs pour ce club du sud de la France. Il dépasse d’une unité le défenseur Pascal Baills, qui détenait le record du club.

Le joueur âgé de trente-sept ans est entré en cours de jeu en remplacement de l’attaquant algérien Andy Delort, lors des 16e de finale de la Coupe de France, contre le SM Caen.

En difficulté à l’AS Monaco, Camara avait choisi de redescendre en Ligue 2 avec Montpellier, au cours de la saison 2006-2007.

Formé à Aldo Gentina, au Sénégal, Souleymane Camara a débuté sa carrière professionnelle à l’AS Monaco avant de la poursuivre à Nice, où il a eu du mal à s’imposer.

Il avait rejoint des Montpelliérains relégués en Ligue 2. Avec eux, il retrouve l’élite française et devient champion de France en 2012.

"A Montpellier, j’ai trouvé le cadre pour bien faire mon travail", s’est rappelé l’attaquant sénégalais, finaliste de la CAN 2002.

Interrogé sur les secrets de sa longévité dans ce club, le joueur natif de Dakar estime la devoir à une bonne hygiène de vie. "Je dors toujours très tôt. Je m’entretiens et je m’alimente bien, comme un sportif de haut niveau", a-t-il dit.

"Quand on décide de devenir un sportif de haut niveau, on prend le pari de faire très attention, car on entre dans un métier particulier, qui ne tire pas en longueur", a expliqué l’ancien footballeur international.