Mbour, 22 nov (APS) - El Hadji Amadou Wade dit Asse a été élu, dimanche, par acclamation, nouveau président du Stade de Mbour (élite sénégalaise), au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue au stade Caroline Faye, a constaté l’APS.

Deux autres candidats étaient en lice pour occuper ce poste, en l’occurrence Moussa Mbaye, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, et Abdoulaye Guèye, jusque-là président par intérim, après la démission, en décembre 2020, de Saliou Samb.

Ces derniers ont finalement désisté, laissant le champ libre à Asse Wade qui a décidé de faire du Stade de Mbour une formation qui va rivaliser dans le concert des grands clubs du Sénégal et d’Afrique.

‘’Je mesure toute l’ampleur de la tâche et la grandeur de la responsabilité et demande à Dieu de m’appuyer à réaliser certaines choses qui sont dans le fond de mon cœur afin de respecter mon engagement’’, a-t-il déclaré juste après son élection.

Son ambition, à l’en croire, c’est que le Stade de Mbour gagne le titre de champion de la ligue 1 sénégalaise, la coupe du Sénégal et celle de la ligue professionnelle de football.

Il soutient qu’il n’endossera pas seul cette responsabilité mais travaillera en parfaite intelligence avec tous les membres du club, en particulier avec l’ensemble des 58 membres qui composent le comité directeur de l’équipe fanion du département de Mbour.

‘’Le Stade de Mbour n’est pas un club d’une seule personne, je suis la personne morale, le facilitateur qui devrait faire que tout s’agrège, je l’assumerai. Mais j’aimerais que tout le monde pèse ses responsabilités, pour qu’ensemble, nous en fassions un grand club’’, a lancé M. Wade.

Il a promis de faire dans la rupture par rapport à ce qui se faisait jusqu’ici au sein de ce club basé dans la commune de Mbour. ‘’Désormais je m’engage’’, a-t-il dit, pour que toutes les grandes décisions fassent l’objet de validation de la part du comité directeur.

‘’Comme je le disais durant ma campagne, j’ai des idées tout comme les autres candidats et même ceux qui n’étaient pas des candidats. On a le temps, d’ici le 2 janvier prochain, pour élaborer un système de fonctionnement en interne’’, a-t-il indiqué, ajoutant que l’équipe du Stade de Mbour prépare, dès ce soir, sa préparation hivernale, comme avaient convenu tous les candidats au poste du président du club.

‘’Nous définirons des règles de fonctionnement du comité directeur, les fonctions et les charges de chacun seront également définies, ainsi que les limites et les contours, avec la mise en place d’une charte de bonne conduite que tout le monde signera et qui sera imposable à tout un chacun’’, a encore dit le nouveau président du Stade de Mbour.

Le comité directeur se réunira le week-end prochain pour élire le bureau exécutif du club.