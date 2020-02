Dakar, 9 fév (APS) – L’équipe de Teungueth FC s’affirme de plus en plus comme le leader de la Ligue 1, avec une nette victoire, 4-0, sur Mbour Petite Côte, samedi, pour la 9e journée.

Avec ce succès, elle compte 23 points, soit une avance de huit points sur le deuxième, Dakar Sacré-Cœur, qui a fait match nul, 0-0, avec Niary Tally.



Dans l’une des affiches phares de la 9e journée, le Jaraaf est allé s’imposer devant Diambars, 1-0.

En quatre matchs joués à domicile, les ‘’académiciens’’ de Diambars n’arrivent pas encore à s’imposer chez eux.

La 9e journée va se poursuivre avec les matchs Stade de Mbour-Génération Foot, Casa Sports-CNEPS, US Gorée-AS Pikine et AS Douanes-Ndiambour.