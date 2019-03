Dakar, 5 mars (APS) – L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans a battu ce mardi celle du Nigeria sur la marque de 2-0 dans le cadre du programme ASSIST de l’UEFA, a appris l’APS.

Ce tournoi, qui a démarré ce lundi à Antalya en Turquie, sera bouclé le 9 mars. Il accueille des équipes de trois continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe, selon le site de l’UEFA.

Pour l’Afrique, l’instance dirigeante du football mondial signale la participation des équipes de l’Angola, du Cameroun, de la Guinée, du Maroc, du Nigeria, de l’Ouganda, du Sénégal et de la Tanzanie.



L’Australie, qui est membre de la Confédération asiatique de football (AFC), prend part aussi à ce tournoi de même que le Belarus, le Monténégro et la Turquie, qui représentent l’UEFA.

‘’Cette initiative s’inscrit dans le programme ASSIST de l’UEFA, qui a pour but de partager les connaissances et les meilleures pratiques et d’apporter une assistance aux confédérations sœurs de l’UEFA et à leurs associations membres’’, a précisé Eva Pasquier, cheffe Relations internationales avec les associations nationales pour l’UEFA.



Ce tournoi servira de préparation à la CAN des moins de 17 ans, pour les huit équipes à la prochaine CAN.

Après le Nigeria, le Sénégal jouera contre le Monténégro le 7 mars avant de terminer par l’Angola, le 9 mars.