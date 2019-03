Dakar, 7 mars (APS) – L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans a battu celle de l’Angola 4-0 ce jeudi lors du tournoi international d’Antalya (Turquie).



Les quatre buts sénégalais ont été marqués respectivement par Pape Matar Sarr (sur penalty), Boubacar Diédhiou Diallo, Issaga Kane et Ahmed Saloum Kane (sur penalty).



Lors de leur première sortie, les Lionceaux avaient battu les Nigérians sur le même score 2-0.



Vendredi, l’équipe dirigée par Malick Daff jouera contre le Monténégro.



Ce tournoi, qui a démarré ce lundi à Antalya en Turquie, sera bouclé le 9 mars. Il accueille des équipes de trois continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe, selon le site de l’UEFA.



Pour l’Afrique, l’instance dirigeante du football européen signale la participation des équipes de l’Angola, du Cameroun, de la Guinée, du Maroc, du Nigeria, de l’Ouganda, du Sénégal et de la Tanzanie.



‘’Cette initiative s’inscrit dans le programme ASSIST de l’UEFA, qui a pour but de partager les connaissances et les meilleures pratiques et d’apporter une assistance aux confédérations sœurs de l’UEFA et à leurs associations membres’’, a précisé Eva Pasquier, cheffe Relations internationales avec les associations nationales pour l’UEFA.



Ce tournoi servira de préparation à la CAN des moins de 17 ans, pour les huit équipes à la prochaine CAN.