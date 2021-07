Mindelo, 26 juil (APS) – L’équipe de Dakar Sacré Cœur vise la victoire contre les Seven Stars du Cap Vert, hôte du tournoi de qualification à la Ligue africaine des champions, a confié à l’APS son entraineur, Ababacar Ndiaye.

‘’Nous prenons les matchs les uns après les autres et l’objectif reste la gagne à chaque sortie. Nous savons que ce ne sera pas une partie de plaisir contre le club local des Seven Stars mais nous nous focalisons sur notre équipe pour nous en sortir’’, a expliqué le technicien.

L’équipe sénégalaise est sortie victorieuse de sa première confrontation avec les libériennes du Determine Girls.

‘’Nous avons conscience que c’est une belle équipe, en confiance après avoir remonté deux buts à l’adversaire mais nous avons les moyens de nous en sortir en restant concentrées’’, a pour sa part dit la défenseure internationale, Ngouye Sarr.

Avant la rencontre entre le champion du Sénégal et l’équipe des Seven Stars, le stade Adérito Sena de Mindelo va abriter le match AS Mandé-Determine Girls du Liberia. La défaite est interdite aux deux équipes qui veulent se relancer à la course à la qualification.

Dans ce championnat où chaque équipe va jouer trois matchs, seule l’équipe championne ira représenter la zone ouest A à la Ligue africaine des champions féminine prévue en Egypte.

