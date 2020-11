Dakar, 23 nov (APS) – Les équipes des moins de 20 ans (U20) de la Guinée et de la Guinée-Bissau se sont qualifiées lundi pour les demi-finales du tournoi de qualification de la CAN, battant respectivement le Mali (3-1) et la Mauritanie (1-0).

Après avoir battu la Mauritanie, 1-0, samedi, le Syli U20 a dominé le Mali, pour son deuxième match de la compétition (20-29 novembre).



La Guinée-Bissau, qui avait gagné sur tapis vert (2-0), contre le Mali, en raison de cas positifs de Covid-19 chez les Maliens, a battu la Mauritanie.

Guinéens et Bissau-Guinéens, qui font tous partie de la poule B du tournoi, rejoignent le Sénégal en demi-finales.



Les U20 sénégalais se sont qualifiés après une large victoire contre la Gambie, 5-1.



Dans cette poule de trois équipes, contre quatre dans la poule B, les moins de 20 ans du Sénégal avaient fait match nul, 1-1, contre la Sierra Leone.

Mardi, les Sierra-Léonais n’auront besoin que d’un match nul contre la Gambie, pour se qualifier en demi-finales.

Le Mali et la Mauritanie, eux, ont été éliminés après deux défaites.

Le vainqueur du tournoi va se qualifier d’office à la prochaine CAN des U20.