Mindelo, 25 juil (APS) – L’AS Dakar Sacré Cœur a tout mis en œuvre pour réussir son entrée en matière contre les Determine Grils du Liberia, au tournoi de qualification à la Ligue des championnes pour la zone ouest A, a indiqué son entraîneur, Ababacar Ndiaye, en conférence de presse.



L’équipe a gardé la tête froide malgré l’ouverture du score en première période par l’adversaire, a t-il relevé.



’’Malgré qu’on soit en retard, nous avons réussi à nous procurer des occasions’’, a dit le technicien soulignant que son équipe était bien en place.



En deuxième période, la réussite aidant, l’équipe est vite revenue au score avant de remporter le gain de la partie, a ajouté le technicien sénégalais.



’’C’était important de gagner ce match pour prendre la tête du championnat’’, a soutenu le coach de l’AS Dakar Sacré Cœur qui vise le titre et la qualification en Champions league féminine.



’’Il est clair que le Cap Vert est un beau pays, un très bel endroit mais nous ne sommes pas ici en vacances’’, a-t-il dit.



L’AS Dakar Sacré Cœur doit se montrer digne de son partenariat avec l’Olympique Lyonnais (France) qui joue les premiers rôles dans le football féminin en Europe, a-t-il ajouté.



Du côté de Determine Grils du Liberia, on refuse de céder au catastrophisme.



’’Il n’y a pas de regret à avoir, nous avons mené au score et nous avons eu des occasions qui n’ont pas été mises au fond, a dit l’entraîneur Robertson Warner. Nous avons deux autres matchs à jouer et à gagner pour remporter le tournoi.



