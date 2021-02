Dakar, 2 fév (APS) – L’équipe du Sénégal des U17 jouera deux derbys, contre la Gambie et la Mauritanie, lors de la phase des poules du tournoi de qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de ladite catégorie.



Les deux rencontres sont le résultat du tirage au sort qui a eu lieu mardi à Thiès (70 km à l’est de Dakar), où aura lieu le tournoi, du 5 au 13 février.

Dans la poule A, les Lionceaux du Sénégal vont jouer contre les Baby Scorpions de la Gambie le match d’ouverture de la compétition, vendredi 5 février, au stade Lat-Dior de Thiès.

Quatre jours plus tard, ils vont rencontrer les Mourabitounes des moins de 17 ans, qui seront exemptés de match pour la première journée.



La poule B réunit la Guinée-Bissau, le Mali et la Sierra Leone.



Les deux premières équipes de la phase des poules joueront les demi-finales, et les finalistes du tournoi seront les représentants de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) de football à la phase finale de la CAN des U17 prévue au Maroc en mars prochain.

Seules six des neufs nations membres de la zone A de l’UFOA prendront part au tournoi de qualification. On note les absences du Cap-Vert (forfait), de la Guinée et du Liberia (suspendus).



Le Sénégal a pris part à la CAN et à la Coupe du monde des U17.