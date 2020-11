Dakar, 22 nov (APS) – L’équipe U20 du Mali qui a perdu par forfait son premier match à cause de plusieurs cas positifs au coronavirus dans son groupe de performance, veut continuer à prendre part au tournoi de qualification, a annoncé dans un communiqué le ministère malien des sports.







‘’Le Mali n’entend pas se retirer de la compétition et reste uni derrière les Aiglons jusqu’à la fin du tournoi’’, indique le communiqué qui confirme que ‘’plusieurs joueurs et encadreurs de la sélection nationale Juniors de football, les Aiglons qui participent au tournoi UFOA à Dakar au Sénégal, ont été testés positifs au Covid-19’’.



‘’Aussitôt informés, le ministre de la Jeunesse et des sports en déplacement à Kayes et le président de la FEMAFOOT (Fédération

malienne de football) Mamoutou Touré dit Bavieux sont rentrés en contact avec les autorités sénégalaises, l’UFOA et la CAF afin d’apporter la meilleure assistance sanitaire possible à la sélection nationale’’, poursuit le communiqué.



‘’A ce jour, sept joueurs et huit membres de l’encadrement technique ont été testés positifs’’, selon la même source.



Elle indique ‘’le ministère des sports tient à saluer la promptitude et l’engagement de la délégation sportive malienne et la FEMAFOOT ainsi que l’assistance hospitalière et fraternelle des autorités sénégalaises’’.



Le communiqué renseigne que le président de la FEMAFOOT accompagné de joueurs remplaçants et d’un staff technique s’est rendu au Sénégal ce jour même au chevet de la sélection nationale malienne.



Ainsi conformément au règlement de la CAF, la Guinée Bissau a été déclarée vainqueur sur tapis vert avec 3 points (+2).



Le vainqueur du tournoi de qualification va représenter la

zone à la phase finale de la CAN U20 prévue en Mauritanie.