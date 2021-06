Dakar, 20 juin (APS) – L’équipe nationale de beach soccer va jouer ce lundi contre celle d’Oman pour son entrée en lice au tournoi de Dubai, qui démarre le même jour, a annoncé l’entraîneur Ngalla Sylla.

Les Lions vont entamer la compétition avec un groupe de joueurs où il ne reste que sept rescapés de la Coupe d’Afrique des nations qu’ils ont remportée fin mai dernier, à Saly Portudal, a-t-il dit, dans un entretien téléphonique.

‘’De l’effectif de la CAN, seulement sept sont venus à ce tournoi’’, a répondu l’entraîneur national à la question de savoir quel groupe a été déplacé à Dubaï pour ce tournoi qui sera joué sous forme de championnat (aller et retour).

Il indique qu’il y a cinq nouveaux et deux joueurs qui font leur retour, dont Ibrahima Baldé, blessé avant la CAN et qui revient dans le groupe de performance. Il indique que les Emirats Arabes Unis (EAU), pays organisateur, sont la 3-ème équipe du tournoi.

L’entraîneur national souligne que cette compétition ‘’va lui permettre de voir comment ces joueurs réagissent sur un tournoi international’’.

‘’C’est d’autant plus important qu’au sujet du groupe ayant gagné la CAN, nous savons qu’il nous faut renforcer les postes d’attaquants’’, a-t-il expliqué, soulignant que le Sénégal jouera ce tournoi pour le remporter.

‘’Nous devons démontrer que nous sommes des champions, des leaders et confirmer ainsi notre statut’’, a ajouté Ngalla Sylla. Il signale que son groupe de performance a basculé en mode coupe du monde (juillet en Russie).

Tout en regrettant l’absence du Japon, il a expliqué que le tournoi de Dubai ‘’fait partie de la préparation de la coupe du monde’’ qui nécessite d’’’avoir plus de compétitions dans les jambes’’.

‘’(…) nous aurons quatre matchs dans ce tournoi de haut niveau et ce n’est pas mauvais du tout’’, a apprécié le coach national de beach soccer.