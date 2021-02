Dakar, 5 fév (APS) - L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans a battu celle de la Gambie, 4-2, lors de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) pour les pays de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), vendredi à Thiès (ouest).



A la mi-temps, le Sénégal menait déjà par 3 buts à 1.



Les trois buts des Lions de moins de 17 ans ont été marqués par Ibou Sané, pensionnaire de Génération Foot.



La Sierra Leone jouera contre la Guinée-Bissau, pour la poule B.



Pour la deuxième journée du tournoi, le Sénégal sera exempté, et les matchs de la poule A se poursuivront avec l’affiche Gambie-Mauritanie.



Les deux finalistes de la compétition représenteront la zone A de l’UFOA à la CAN des U17 prévue en mars prochain au Maroc.



Le tournoi se tient à Thiès, à 70 km à l’est de Dakar.